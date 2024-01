Jovem de 24 anos morre após disparo de arma de fogo e polícia investiga se tiro foi acidental

Um jovem identificado como Lucas Fatorelli Pereira, 24 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo no ombro, nesta quarta-feira (3), em uma residência, no bairro Belo Horizonte, em Primavera do Leste-MT. Três pessoas foram detidas pela Polícia Militar (PM) e encaminhadas para a Delegacia. Tudo indica que o tiro foi acidental.

De acordo com informações da PM, um jovem de 20 anos contou que foi pegar a arma em uma mochila, retirou o carregador e foi mostrar para a vítima, mas acabou esquecendo uma munição na câmara, momento em que acabou ocorrendo o disparo que acertou Lucas.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou a morte de Lucas.

Ainda de acordo com a Polícia, após o disparo, a mãe do suspeito teria entregado a arma do crime para uma outra pessoa escondê-la. Na delegacia, os dois confessaram que tinham escondido a arma e ligaram para o terceiro envolvido levar a pistola até os policiais. Os três foram detidos na delegacia do município.