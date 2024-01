Jovem é baleado pelas costas em frente de residência no Jardim Ipanema

Um jovem de 21 anos ficou ferido após ser atingido por um disparo de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (25), no bairro Jardim Ipanema, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, a vítima estava sentada em frente a uma residência junto com outro homem, quando dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Um dos tiros acertou as costas do rapaz.

A equipe do SAMU compareceu no local, mas a vítima já havia sido socorrida por terceiros e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar (PM) compareceu na ocorrência e registrou o caso.