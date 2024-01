Laudo do IML descarta abuso sexual e causa da morte segue indeterminada

O laudo definitivo do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, que a morte da bebê de 10 meses que aconteceu no dia 18 de dezembro de 2023, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis-MT, deu-se por causa indeterminada.

No documento, consta que não foram evidenciados sinais de violência externa, descartando qualquer ligação com violência física ou estupro. ” A presença de petéquias esparsas em região genital provavelmente estão relacionadas a alteração não-traumática”, consta no laudo.

ENTENDA O CASO

Uma bebê de apenas 10 meses e 7 dias morreu após dar entrada no Hospital Santa Casa, na noite de segunda-feira 18-12-2023, em Rondonópolis-MT.

A equipe médica acionou a Polícia Militar (PM) com a informação de que foi observado sinais de abusos sexuais contra a menina.

A equipe médica disse ainda, que a menina deu entrada na unidade com vida, mas estava convulsionando e mesmo recebendo atendimento emergencial não resistiu.

A Polícia Civil foi acionada, o caso registrado em Boletim de Ocorrência e investigado.