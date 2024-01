Lotação dos professores aprovados no concurso do município será neste final de semana

A lotação dos professores aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed) acontecerá neste sábado e no domingo (27 e 28), no auditório da secretaria. O horário de atendimento no local será das 8h às 11 horas e das 13h às 18 horas.

Todo o processo deverá estar finalizado no domingo para que os professores assumam as salas já na segunda-feira (29).

A chamada dos profissionais ocorrerá conforme data e horário publicadas no Diorondon desta sexta-feira (26). Para facilitar a escolha das escolas, a cidade foi separada em oito regiões no auditório da Semed (contendo os nomes dos bairros e das escolas) com vários grupos de profissionais para realizarem a lotação dos professores nas unidades escolares escolhidas, conforme a classificação de cada um no concurso.

A secretária de Gestão de Pessoas, Carla Carvalho, destaca que houve uma organização para que o processo seja rápido porque a lotação seguirá a ordem de classificação dos aprovados no concurso. “Pedimos que os professores se dirijam ao auditório somente no dia e horário que constam no Diário Oficial de sexta para que o trabalho transcorra sem tumulto, porque a lotação será pela ordem da classificação do concurso”.