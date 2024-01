Lula defende regulação das redes sociais e diz que fake news foram ‘combustível’ para o 8 de Janeiro

Em discurso no ato que lembra um ano dos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023, nesta segunda-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a regulação das plataformas digitais. “Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais”, afirmou o petista.

Segundo o presidente, as informações falsas disseminadas na internet foram “combustível” para as invasões e depredações das sedes dos Três Poderes no ano passado.

Lula também destacou que liberdade não pode ser confundida com “permissão para atentar contra a democracia”. “[Liberdade] Não é autorização para espalhar mentira sobre as vacinas nas redes sociais, o que pode ter levado centenas de pessoas à morte durante a pandemia da Covid”, completou.

O presidente aproveitou para lembrar da caminhada que fez ao lado de autoridades um dia depois dos atos extremistas, “em defesa da democracia”, do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso país. A coragem de parlamentares, governadores, ministros da Suprema Corte, ministros de Estado, militares legalistas e, sobretudo, da maioria do povo brasileiro garantiu que estivéssemos aqui hoje celebrando a vitória da democracia sobre o autoritarismo”, afirmou Lula.

O presidente defendeu “punição exemplar” para os envolvidos nos atos de vandalismo. “Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram devem ser exemplarmente punidos, não há perdão para quem atenta contra a democracia, o país e o próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e impunidade como salvo conduto para novos atos terroristas no país”, argumentou.

A cerimônia desta segunda (8) foi realizada no Senado e contou com a participação de cerca de 500 convidados, entre ministros, parlamentares, presidentes dos tribunais superiores, governadores de estado e representantes de organizações da sociedade civil. A idealização do ato partiu do presidente Lula. Além dos discursos, a solenidade também contou com a entrega simbólica da tapeçaria de Burle Marx e de uma réplica da Constituição Federal de 1988.

A tapeçaria, estimada em R$ 4 milhões, foi arrancada da parede pelos extremistas, que a sujaram com urina e pó de extintor de incêndio. O restauro da peça foi feito em um ateliê de São Paulo, com o acompanhamento de técnicos do Senado. Já a réplica da Constituição foi recuperada, sem qualquer dano, após ter sido furtada do STF, também em 8 de janeiro.