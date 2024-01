Mãe de duas crianças perde tudo após barraco pegar fogo no Parque Sagra Família

Uma mulher de 23 anos perdeu tudo que tinha após o barraco onde ela morava pegar no final da manhã desta quarta-feira (24) no Parque Sagrada Família, em Rondonópolis-MT. A jovem é mãe dois meninos, um de 6 meses e outro de 6 anos. O Corpo de Bombeiro Militar foi acionado, mas quando militares chegaram ao local, as chamas já tinham se alastrado.

Era por volta das 11h, quando a equipe de combate a incêndio foi acionada para apagar o fogo que havia atingido uma residência. Quando os militares chegaram ao local, encontraram um barraco de madeira e lona já consumido pelo incêndio. No momento, ninguém estava em casa.

Dois veículos do Corpo de Bombeiros foram mobilizados. Os militares conseguiram controlar as chamas e evitar que o incêndio atingisse outra casa construída no mesmo terreno.

Família perdeu tudo

Thaynara Stefany da Costa Soares morava no barraco de madeira com os dois filhos pequenos. A casa era dos tios da mulher que, para tentar ajudá-la, haviam cedido o espaço para ela e os filhos.

No momento em que o fogo começou, ninguém estava em casa.

“Eu estava em uma chácara trabalhando com a minha tia quando ligaram para ela falando o que havia acontecido”, relatou a mãe. Desesperada, a mulher disse que perdeu tudo, “queimaram todas as roupas das crianças, fralda, comida, até os documentos fiquei sem”.

A causa do fogo ainda será investigada.

Para quem quiser ajudar, a chave do PIX da mãe é: 66996742260 (PicPay). O número do celular (WhatsApp) é: 66 9 92316806.