Mãe mata filha de 6 anos e dança nua ao redor do cadáver durante ‘ritual’

Uma mulher foi encontrada dançando nua ao redor do cadáver da filha. A mãe é acusada de matar a criança em um suposto ritual de sacrifício humano. O caso foi registrado na última quarta-feira (3), no Texas (EUA).

A mulher identificada como Nephiterea Sancho, de 36 anos, enfrenta julgamento por assassinato. A vítima identificada como Hosanna Sancho, de 6 anos, foi encontrada morta no apartamento da família.

Nephiterea, que está grávida de dois meses, disse à polícia que matou a filha “sob as ordens de Deus”. De acordo com a polícia, a criança morreu devido a um trauma no corpo.

Uma mulher foi encontrada dançando nua ao redor do cadáver da filha. A mãe é acusada de matar a criança em um suposto ritual de sacrifício humano. O caso foi registrado na última quarta-feira (3), no Texas (EUA).

A mulher identificada como Nephiterea Sancho, de 36 anos, enfrenta julgamento por assassinato. A vítima identificada como Hosanna Sancho, de 6 anos, foi encontrada morta no apartamento da família.

Nephiterea, que está grávida de dois meses, disse à polícia que matou a filha “sob as ordens de Deus”. De acordo com a polícia, a criança morreu devido a um trauma no corpo.