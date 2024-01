Marido é preso pela Polícia Militar por esfaquear mulher

Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica, na noite do último domingo (21), em Sorriso-MT. O suspeito foi preso em flagrante após esfaquear a companheira.

No início da noite, a equipe do 12º BPM se deslocou ao bairro Morada do Bosque para atender uma ocorrência sobre uma briga de casal.

A mulher apresentava um ferimento nas costas. Os militares chamaram o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate. O suspeito também foi encontrado no local, em estado de embriaguez e detido por testemunhas.

Para os policiais, o agressor disse que tinha passado a tarde consumindo bebidas alcoólicas em um bar e que começou a discutir com a vítima quando ela apareceu no local. Após retornarem para a residência onde mora, o casal discutiu novamente e o suspeito a esfaqueou.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Sorriso. A vítima passou por cirurgia no Hospital Regional da cidade e está sob observação médica.