Mato Grosso | Feriado de Ano Novo tem queda no índice de mortes nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 de segunda-feira (1) a Operação Ano Novo. Desde a última sexta-feira (29), policiais intensificaram o trabalho de fiscalização, para garantir a mobilidade e a segurança nas rodovias federais em todo o estado de Mato Grosso

Durante esse período, foram abordados 2.921 veículos e 3.335 pessoas. Apesar de um trágico acidente que resultou em uma morte, uma colisão frontal entre um automóvel e um veículo de carga, os esforços da PRF resultaram em uma redução significativa nos índices de acidentes em comparação com o ano anterior. Houve uma queda de 20% no número total de acidentes, passando de 26 para 21, e uma notável diminuição de 75% no número de mortes, indo de 4 para 1. Além disso, registrou-se uma redução de 21% na quantidade de pessoas feridas, passando de 33 para 26.

Apesar desses avanços, é preocupante notar que ainda persistem comportamentos perigosos por parte de alguns motoristas. Durante a operação, foram identificados 163 casos de ultrapassagens em locais proibidos, 549 ocorrências de excesso de velocidade e 29 casos de condução sob influência de álcool, todos contribuindo para o aumento do risco de acidentes graves.

Após a conclusão da Operação Ano Novo, a PRF dará continuidade à Operação Rodovida, programada para se estender até o dia 18 de fevereiro de 2024, com o tema “Trabalhamos para salvar vidas”. Essa operação, iniciada em 18 de dezembro de 2023 em todo o território nacional, agora se concentra especialmente no período de férias escolares e no carnaval.

A avaliação da Operação Ano Novo é positiva, especialmente quando consideramos o aumento de quase 50% no volume de veículos de passeio e as condições climáticas desfavoráveis em grande parte do estado.