Mato Grosso será sede da principal competição ibero-americana de atletismo

Depois sucesso do Troféu Brasil de Atletismo de 2023, realizado em Cuiabá com apoio do Governo do Estado, Mato Grosso recebe, em maio deste ano, um dos principais eventos da modalidade: o Campeonato Ibero-Americano de Atletismo.

A escolha para a capital mato-grossense sediar a competição foi feita após articulação da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) junto à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

“Mato Grosso já mostrou a competência que tem para realizar grandes eventos. Ao olhar para as competições de futebol e o Troféu Brasil de Atletismo no ano passado, nos colocamos definitivamente no cenário do esporte mundial. Este é um importante evento que dá para Mato Grosso a visibilidade da competência administrativa e esportiva que ele desenvolve”, destacou o presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT), Tomires Lopes.

O Campeonato Ibero-Americano é uma competição de atletismo em nível de seleções nacionais, disputado a cada dois anos por países ibero-americanos, Andorra e países africanos onde a língua oficial é o espanhol ou o português.

Essa será a quinta vez que o Brasil recebe o evento. Outras quatro edições da competição realizadas no Brasil ocorreram em 1990, em Manaus, em 2000, no Rio de Janeiro, 2014, na cidade de São Paulo, e novamente no Rio em 2016, em uma edição pré-olímpica.

A exemplo do Rio de Janeiro, a edição na capital cuiabana também antecede os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

“Trazer um evento desta envergadura, a última porta das Olimpíadas, para os atletas que querem alcançar índice, faz com que a região Centro-Oeste do país ganhe a importância necessária que almejamos, voltar os olhos do mundo para Mato Grosso e para Cuiabá”, disse o presidente da Federação.

Para o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves, sediar a competição coroa o investimento dos últimos cinco anos do Governo de Mato Grosso.

“Esse é o momento de mostrar nossa competência geral do esporte, é a possibilidade de termos atletas de alta performance não só do Brasil, mas de outros países competindo em solo cuiabano. Estamos confiantes com a desenvoltura dos nossos atletas e felizes com a oportunidade de ter pessoas conhecendo nossa gente, os costumes e culturas da nossa terra”, afirmou o secretário.

O campeonato será realizado de 10 a 12 de maio, na pista do Centro Olímpico de Treinamento na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). A sede foi anunciada, por comunicado oficial, pela Associação Ibero-Americana de Atletismo (AIA) em setembro de 2023.

Troféu Brasil de Atletismo de 2023

O Troféu Brasil, realizado de 6 a 9 de julho, teve mais de 250 mil pessoas ao vivo na transmissão do evento, no pool de emissoras formado por TV Atletismo Brasil, canal da CBAt no YouTube, Canal Olímpico do Brasil, Primeira Página e UOL.

Nas arquibancadas do Centro de Treinamento Olímpico da Universidade Federal do Mato Grosso, mais de 7 mil pessoas acompanharam os quatro dias de competições. O local também recebeu o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-23 em 2022, dentro da política da CBAt de levar atletismo para todos os lugares do País.