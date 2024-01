Medeiros cita divisão da esquerda em Rondonópolis e aposta na vitória de Cláudio Paisagista

Vice-líder da oposição na Câmara Federal, o deputado federal José Medeiros (PL-MT) acredita que a eleição municipal em Rondonópolis será pautada pela polarização entre a direita e à esquerda. Medeiros aposta na vitória da direita com o deputado estadual Cláudio Ferreira, que é pré-candidato a prefeito pelo PL, e cita a divisão da esquerda como resultado de um projeto político falido, que só dificulta o desenvolvimento socioeconômico do município que é a segunda maior economia de Mato Grosso.

“Eles (esquerda e centro-esquerda) estão se matando para continuar no poder e manter esse modelo político atrasado. Essa divisão ficou evidente na última reunião que eles fizeram. Representantes de várias siglas e pré-candidatos não chegaram a um consenso sobre qual nome representará o grupo. Eles estão divididos, mas são o mesmo grupo que se reveza no poder há anos”, declarou Medeiros, que é um dos principais nomes da direita em Mato Grosso.

No grupo da esquerda e centro-esquerda quatro nomes são apontados como opções para disputar a sucessão municipal. São eles: o presidente do Sanear (Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis), Paulo José (PSB), o vice-prefeito Aylon Arruda (PSD), o empresário Carlos Augustin – Teti (PT) e o deputado estadual Thiago Silva (MDB). “O interessante é que a turma da esquerda se reuniu com o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) e o ex-prefeito Percival Muniz (MDB) disse que o grupo não tem candidato com voto. O fato é que a esquerda está dividida e a direita unida no objetivo de vencer as eleições e retomar o desenvolvimento que Rondonópolis precisa e merece”.

Medeiros reafirmou que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estão comprometidos em fazer campanha para o candidato do PL em Rondonópolis. “O candidato do PL em Rondonópolis é o Cláudio Paisagista e ele terá todo o apoio do nosso partido e de suas principais lideranças. Nosso partido, que representa a casa da direita brasileira, está trabalhando para apresentar candidatos que combatam as ideias ultrapassadas da esquerda e o radicalismo ideológico do PT e seus aliados. Em Rondonópolis, estamos construindo um projeto com muito diálogo e pensando na cidade”, disse o deputado federal.

Além de Rondonópolis, Medeiros afirma que o PL trabalha para eleger o deputado federal Abílio Brunini em Cuiabá, a advogada Flávia Moretti em Várzea Grande e prefeitos em mais 38 municípios mato-grossenses.