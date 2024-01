A médica Samara Zardini Dourado Mendes, de 43 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (18), na MT-270, em Guiratinga-MT. Ela conduzia o veículo e estava a caminho de Rondonópolis, onde faria um curso.

A médica foi socorrida por moradores da região, mas morreu no local do acidente. Samara era esposa do investigador Márcio Sérgio Mendes, da Delegacia de Guiratinga.