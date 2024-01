Menino de 2 anos morre de fome após pai sofrer ataque cardíaco

Uma criança de dois anos foi encontrada morta junto ao corpo do pai, dias depois do homem ter sofrido uma parada cardíaca, noticia o Daily Mail.

Bronson Battersby foi encontrado de pijama e aninhado junto ao corpo do pai, Kenneth, de 60 anos. Acredita-se que Kenneth tenha sofrido um ataque cardíaco e morrido antes do filho.

A descoberta foi feita depois de uma assistente social ter se deslocado à residência da família no dia 2 de janeiro, em Lincolnshire, no Reino Unido. Como ninguém abriu a porta, a mulher decidiu alertar a polícia.

Dois dias depois, a profissional voltou a se deslocar ao local e, como ninguém lhe respondeu, voltou a avisar as autoridades.

Os corpos de Kenneth e Bronson, que estava identificado como sendo uma criança vulnerável e era visitado semanalmente, foram encontrados no dia 9 de janeiro, quando a assistente social decidiu pedir uma chave da casa ao proprietário do prédio e abrir a porta de casa.

A mãe da criança, Sarah Piesse, de 43 anos, havia visto o filho pela última vez antes do Natal, quando teve uma discussão com seu ex-companheiro.

Segundo a mesma, os resultados da autópsia indicam que o menino morreu de fome, depois do pai ter perdido a vida a 29 de dezembro.

A polícia está investigando o caso e ainda não há informações sobre possíveis acusações.

O caso chocou o Reino Unido e levantou preocupações sobre a proteção de crianças vulneráveis.

A assistente social que fez a descoberta está sendo apoiada por profissionais.