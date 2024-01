Menino de 8 anos morre afogado após escorregar e cair em rio em MT

Um menino de 8 anos morreu após escorregar e cair no Rio 22 localizado no bairro Ecopark, na tarde desta segunda-feira (8), na cidade de Guarantã do Norte-MT.

A mãe da criança disse para os militares que estava com os dois filhos brincando no rio, quando o menor escorregou e caiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima afogou em um local onde havia muita correnteza e águas turvas.

Os militares foram acionados por volta das 14h40 para atender a ocorrência. Quando os Bombeiros chegaram, dois homens já faziam buscas atrás do menino.

O corpo foi encontrado pelos Bombeiros após 1h de buscas a cerca de três metros de profundidade.

Equipes da Polícia Judiciária Civil (Polícia Civil) e Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) foram acionadas.