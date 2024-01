Menores de idade são apreendidos pela Polícia Militar suspeitos de homicídio

Policiais militares da Força Tática e da Cavalaria apreenderam, na noite desta quinta-feira (18), dois adolescentes, de 14 e 16 anos, suspeitos pelo homicídio de Eleandro Brandino, de 27 anos, no município de Sorriso. A vítima foi encontrada decapitada e enterrada em uma cova rasa, em um terreno baldio, no bairro Benjamin Raiser.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares receberam informações de que um grupo, em um veículo Chevrolet Corsa branco, teria sequestrado e levado a vítima até o local do crime. As equipes localizaram o corpo e a cabeça da vítima em covas separadas.

Após a denúncia, policiais militares intensificaram buscas na região e identificaram o veículo estacionado de frente a um bar, no bairro Industrial. Dois suspeitos desceram do veículo e entraram no estabelecimento comercial.

Questionados, os suspeitos confessaram participação no homicídio e indicaram quem seria o proprietário do carro. Segundo eles, foi esse terceiro suspeito quem teria decapitado Eleandro. Até o momento, porém, o homem não foi localizado.

Os jovens ressaltaram que, assim como a vítima, seriam integrantes de organizações criminosas.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.