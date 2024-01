Moto com registro de roubo/furto é recuperada pela PM

A Polícia Militar (PM) recuperou uma moto Suzuki Yes de cor vermelha, com registro de roubo/furto, no bairro Mathias Neves, na noite desta quarta-feira (3), em Rondonópolis-MT. O condutor foi preso e deve responder pelo crime de receptação.

Durante moto patrulhamento tático pelo bairro, a PM visualizou um homem pilotando a motocicleta em atitude suspeita. Na abordagem e checagem do veículo via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) foi verificado que se tratava de um veículo com queixa de roubo/furto.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.