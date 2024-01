Motociclista de 19 anos fica ferida após ser atingida por carro

Uma jovem de 19 anos teve uma fratura em uma das pernas após se envolver em um acidente com um carro na tarde desta segunda-feira (22) na Vila Adriana, em Rondonópolis-MT. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Regional.

Segundo informações, a jovem estava na motocicleta e fazia a rotatória quando foi atingida por um carro que seguia pela rua Fernando Corrêa da Costa.

O motorista do carro, ainda segundo testemunhas, estava indo ao hospital no momento do acidente, passou mal e teve que sair do local. A mulher dele, que estava como carona, ficou no local até a chegada do socorro médico.