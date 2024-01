Motociclista de 33 anos é socorrido em estado grave após acidente em cruzamento

Um grave acidente foi registrado na tarde deste sábado (27) no cruzamento da rua 25 com a rua 34 no bairro Jardim Barcelona, em Tangará da Serra-MT. A vítima teria saído do trabalho e seguia para casa no momento da batida.

Segundo apurado pela equipe da TV Vale, o motociclista seguia na rua 34, sentido ao bairro Jardim Califórnia, e o condutor do caminhão na mesma via, porém em sentido contrário.

O motorista teria então feito a conversão a esquerda, momento em que houve a batida com o motociclista.

O jovem teve vários ferimentos graves pelo corpo e foi socorrido pelo Samu em estado grave.