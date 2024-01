Motociclista de 45 anos morre em acidente entre VW Polo e moto BMW

Um grave acidente de trânsito foi registrado nesta terça-feira (23), na avenida da FEB, em Várzea Grande-MT. José Augusto Marins Rabelo, de 45 anos, morreu em um acidente envolvendo um carro VW Polo e uma moto BMW. Testemunhas disseram que a motocicleta estava em alta velocidade no momento em que colidiu contra o carro.

Com o impacto do acidente, a motocicleta foi parar a vários metros do corpo da vítima. O condutor do carro permaneceu no local do acidente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte do motociclista.

A Guarda Municipal fez o isolamento do local e a pista ficou totalmente bloqueada durante o trabalho da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Trânsito (Deletran), investiga o caso.