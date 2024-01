Motociclista de 57 anos morre em acidente na MT-270

Um homem de 57 anos, identificado como Joaquim Fogaça de Sousa Filho, morreu na tarde desta sexta-feira (26) após se envolver em um acidente de trânsito, na MT-270, entre Rondonópolis e São José do Povo.

Ele estava em uma motocicleta e seguia na rodovia no sentido Rondonópolis / São José do Povo quando foi atingido por um carro. Segundo informações, o motociclista iria entrar no assentamento Banco da Terra quando foi atingido pelo veículo que seguia na via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também estiveram no local.