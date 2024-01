Motociclista é arrastado após bater em carretinha puxada por caminhonete em Rondonópolis

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na noite deste domingo (07) no Jardim Participação, em Rondonópolis-MT. Ele teve algumas queimaduras pelo corpo, já que ficou enganchado na carretinha carregada de tora de madeira.

Segundo informações apuradas pela equipe do AGORA MT, a caminhonete seguia pela avenida Paulista, que é a preferencial, e no cruzamento com a Rotary Internacional, o motociclista acabou cruzando a via e batendo na carretinha. Acredita-se que ele não tenha visto que a caminhonete puxava a carga.

Ele ficou enganchado e teve algumas queimaduras tanto pelo escapamento quanto pelo asfalto. O Samu foi acionado e ele socorrido.

Policias Militar e Civil estiveram no local para as providências.