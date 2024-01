Motociclista é arremessado e vai parar embaixo de carro estacionado após colisão no Conjunto São José

Um motociclista de 43 anos ficou ferido após um acidente envolvendo um carro Gol e uma moto Fan, na manhã desta sexta-feira (26), no cruzamento das ruas Luís Carlos com a Irmã Bernada, no bairro Conjunto São José, em Rondonópolis-MT. Após a batida, a vítima foi parar embaixo de um carro que estava estacionado.

Conforme informações, o condutor do carro seguia pela rua Luís Carlos e o motociclista pela Irmã Bernada quando houve a colisão no cruzamento. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado e foi parar embaixo de um carro que estava estacionado.

A equipe do Corpo de Bombeiros precisou levantar o veículo para retirar a vítima do local.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima que teve fraturas pelo corpo até o Hospital Regional.