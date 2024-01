Motociclista e garupa ficam feridos após colisão com carro em cruzamento

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 25 anos ficaram feridos após um acidente envolvendo uma moto e um carro, na tarde deste domingo (21), no cruzamento

da avenida C com a rua Dom, no bairro Jardim Morumbi, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, o menor conduzia a motocicleta com o jovem de 25 anos na garupa pela avenida C quando houve a colisão com um carro Jeep que seguia pela rua Dom.

Com a força do impacto, o adolescente e o rapaz que estava na garupa ficaram feridos.

A equipe do SAMU foi acionada e o condutor da moto foi encaminhado para o Hospital Regional.

Já o jovem de 25 anos foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento.