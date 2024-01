Motociclista e passageira ficam feridos após acidente em cruzamento

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (05), no cruzamento entre a rua Vinte e a rua Três, na região central de Tangará da Serra-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o condutor do carro seguia na rua Vinte sentido ao Centro da cidade, quando não se atentou à sinalização e invadiu a preferencial.

No cruzamento, o carro atingiu uma motocicleta com duas pessoas. O mototaxista e a passageira ficaram feridos. A mulher foi socorrida com sangramento e fratura na perna. O homem também foi socorrido com fratura na perna e com escoriações pelo corpo.

Ambos foram atendidos por duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.