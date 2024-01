Motociclista fica ferido após condutora invadir preferencial e atingir veículo

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (19), na região central de Tangará da Serra-MT. Um motociclista ficou ferido após a condutora de um carro invadir a preferencial.

Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o motociclista voltava do trabalho quando foi atingido no cruzamento entre a rua Cinco e rua Doze. Após a colisão entre o carro e a moto, o motociclista ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A condutora do carro fugiu do local e não foi identificada.