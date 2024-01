Motociclista fica ferido após ser atingido por carro na MT-358

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (18), na MT-358, na saída de Tangará da Serra-MT. Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro enquanto seguia pela rodovia.

Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, os envolvidos no acidente trabalham na região. O condutor da motocicleta saía do trabalho, enquanto a condutora do carro chegava.

Após a colisão frontal, o motociclista foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fratura exposta em uma perna. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A condutora do carro não teve ferimentos.

A pista da rodovia ficou interditada por cerca de 40 minutos. Equipes da Polícia Militar, Civil e Politec estiveram no local.