Motociclista morre após bater moto em poste; mulher e criança estavam na garupa e ficam feridas

Um motociclista morreu após perder o controle do veículo e bater em um poste, em uma rotatória no cruzamento da avenida Lions Internacional com a avenida Ismael José do Nascimento, neste sábado (20), na região do Jardim Califórnia, em Tangará da Serra-MT. Uma mulher e uma criança de 3 anos também estavam na moto e ficaram feridas.

Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o casal e a criança seguiam no veículo, e ao passar pela rotatória, o condutor perdeu o controle da direção e bateu em um poste.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram no local. As vítimas foram sorridas.

O homem morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A mulher foi socorrida em estado gravíssimo. Já a criança teve ferimentos na cabeça e foi socorrida em estado consciente.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Politec e Corpo de Bombeiros também compareceram na ocorrência.