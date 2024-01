Mulher perde controle da moto e bate em parede de igreja em Rondonópolis

Uma motociclista ficou ferida na tarde deste sábado (06) após perder o controle da moto que pilotava no cruzamento da rua Martinha Francisca Santos com a Marechal Dutra, no Jardim das Oliveiras, em Rondonópolis-MT. A vítima estava consciente e com escoriações pelo corpo.

Segundo testemunhas, a vítima perdeu o controle da moto na curva, acabou subindo na calçada e batendo na parede da igreja. Ela foi socorrida pelo Samu.

TARDE DE ACIDENTES

Outro acidente foi registrado no cruzamento da rua Albergário com a Mato Grosso, no Jardim Taiti, em Rondonópolis-MT. Segundo populares, o motociclista seguia pela preferencial quando foi atingido por um veículo Fiat Uno que cruzou a via.

O condutor do carro não ficou no local e moradores próximos acionaram o Samu. O jovem foi socorrido com ferimentos pelo corpo.