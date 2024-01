Motorista de 19 anos é preso ao ser flagrado dirigindo sob efeito de drogas e carro é apreendido

Um carro Corolla Cross foi apreendido pela Polícia Militar (PM) e dois jovens de 19 e 18 anos foram detidos, no bairro Sagrada Família, no início da madrugada desta sexta-feira (12), em Rondonópolis-MT. O motorista de 19 anos deve responder por direção perigosa, conduzir veículo sob influência de substância psicoativa, perturbação do sossego e uso ilícito de drogas. Já o rapaz de 18 anos deve responder por uso ilícito de drogas.

A PM já havia registrado um Boletim de Ocorrência, onde as guarnições estavam recebendo recorrentes denúncias informando que o motorista do carro Corolla estava colando a vida das pessoas em risco com manobras perigosas tipo “cavalo de pau” e competições de corrida em altíssima velocidade na região do bairro Granville.

As denúncias informavam que o indivíduo cometia esses crimes durante a noite, quando percebia que não havia viaturas nas proximidades da avenida Júlio Campos.

Os policiais conseguiram localizar o suspeito.

Foi feita a abordagem e constatado que o condutor de 19 anos estava em visível efeito de substância psicoativa, tipo maconha, apresentando fala arrastada e vermelhidão nos olhos, tendo inclusive afirmado para os policiais que tinha acabado de fumar o entorpecente.

Na busca veicular foi localizada uma bolsa e um pote contendo farelo de substância análoga a maconha.

O condutor ainda assumiu ser ele o infrator das condutas perigosas no trânsito.

Afirmou também que o veículo tem um sistema que altera o barulho produzido pelo escapamento, e que quando ele percebia a presença de alguma viatura policial, desligava a função e deixava o motor silencioso.

Diante dos fatos, o condutor e o passageiro foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

O veículo Corolla foi removido para o pátio do Detran.