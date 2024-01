Motorista embriagado atinge motociclista e causa acidente no Parque Sagrada Família

Um acidente de trânsito foi registrado na noite do último sábado (13), na rua Antônio Francisco Buosi, no Parque Sagrada Família, em Rondonópolis-MT. Por volta das 19h, um carro bateu na traseira de uma moto.

O carro seguia pela via sentido bairro/centro quando colidiu na traseira da motocicleta que era conduzida por uma mulher. A vítima precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada ao Hospital Regional.

A Polícia Militar verificou que o condutor do carro estava dirigindo sob efeito de álcool. O exame de alcoolemia teve como resultado o valor de 0,70 mg/L. O motorista foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. A Perícia Técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local do acidente.