Motorista fica preso às ferragens após bater caminhonete na traseira de carreta

Um motorista de 24 anos ficou preso às ferragens após uma colisão envolvendo uma caminhonete Fiat Toro e uma carreta, na manhã desta sexta-feira (26), na BR-364, em frente ao Cristo Redentor, entre São Pedro da Cipa e Jaciara-MT.

Conforme informações, o motorista da caminhonete bateu na traseira da carreta.

As equipes de resgate da concessionária Rota do Oeste, Bombeiros e Samu compareceram na ocorrência.

A vítima foi retirada do veículo e encaminhada para o Hospital Municipal de Jaciara.

A dinâmica da colisão está sendo apurada.

Além do resgate, a equipe do Corpo de Bombeiros tomou as medidas de segurança, cortando o cabo da bateria para eliminar o risco de incêndio, expondo o sistema de airbags para evitar disparos secundários e sinalizando adequadamente o local.