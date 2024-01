Motorista morre preso às ferragens e mulher é socorrida após acidente na BR-364

Um homem identificado como Francisco Xavier da Silva, 79 anos, morreu em um acidente registrado por volta das 13h no km 270 da BR-364, em Jaciara-MT. A passageira, que estava junto com ele no carro, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Municipal de Jaciara.

Segundo informações, o Fiat Uno, onde estavam as vítimas, seguia no sentido Jaciara a Rondonópolis. Houve primeiro uma colisão entre o Uno e uma caminhonete e logo depois a colisão frontal com a carreta, que seguia no sentido contrário.

A equipe de resgate da Nova Rota, Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram envolvidos no socorro.

Na carreta estava apenas o motorista que não se feriu. Na caminhonete havia duas pessoas que também não se feriram.