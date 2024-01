Motorista perde controle de veículo e cai em buraco na BR-364

Um carro caiu no buraco na BR-364, próximo a ponte sobre o córrego Lourencinho, na noite deste sábado (06) em Rondonópolis-MT. O veículo estava com três pessoas dentro.

Segundo informações, o motorista seguia pela rodovia, sentido Pedra Preta, quando ouviu uma discussão entre o casal que estava no banco traseiro do veículo. Ao olhar para trás, perdeu o controle da direção e caiu no buraco, que fica no canteiro central, entre as duas pistas.

O Samu foi chamado e levou o casal que estava de passageiro. A mulher chegou a ficar desacordada durante o caminho até o Hospital Regional. Na unidade hospitalar, o homem recusou atendimento médico.

O motorista teve apenas algumas escoriações e não foi socorrido. A PRF esteve no local.