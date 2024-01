Motorista perde o controle de carro e derruba poste em cruzamento

Um homem ficou ferido após um acidente na rotatória da avenida Tancredo Neves com a avenida Ismael José do Nascimento, região central de Tangará da Serra-MT, na madrugada deste domingo (21).

Conforme informações apuradas pela equipe da TV Vale, o homem seguia em um veículo Gol pela avenida Ismael José e ao fazer a rotatória houve a colisão com um carro Jeep.

Com a força do impacto, o motorista do Gol perdeu o controle da direção, bateu e derrubou um poste.

A equipe do SAMU foi acionada e o motorista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O condutor do carro Jeep não ficou ferido.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também compareceram na ocorrência.