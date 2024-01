Motorista perde o controle de Fusca e capota veículo em curva do Anel Viário

Um acidente foi registrado na noite do último sábado (13), no Anel Viário de Tangará da Serra-MT, nas proximidades do bairro Morada do Sol. Um motorista ficou ferido após perder o controle de um Volkswagen Fusca e capotar o veículo em uma curva da via.

Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o motorista seguia da MT-358 sentido à um condomínio quando perdeu o controle do carro e saiu da pista. Com o capotamento, o condutor ficou ferido e se queixava de dores pelo corpo.

Ele foi socorrido por uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O veículo ficou destruído e foi levado por um guincho.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para interditar a pista durante o atendimento.