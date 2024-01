Motoristas vão à Câmara em busca de ajuda; Autarquia diz que greve é ilegal e que cooperativa contratará novos trabalhadores

Motoristas do transporte coletivo de Rondonópolis estiveram presentes na Câmara Municipal nesta terça-feira (30) para discutir medidas junto ao Legislativo referente às mudanças na forma de contratação. Os trabalhadores, contratados atualmente pela empresa Cidade de Pedra, estão em greve deste a última segunda-feira (29). Durante reunião com os vereadores, o motorista José Carlos disse que foi surpreendido com o aviso sobre o término do contrato do município com a empresa Cidade de Pedra.

“Nos últimos 30 dias, só fomos procurados três vezes através de um comunicado da Autarquia. A nossa grande questão é em relação aos benefícios que estão sendo tirados de vale gás, cesta básica e hora extra. O rendimento mensal com o valor que está sendo oferecido não cobre essa demanda. A nossa carga horária foi mantida, mas os benefícios não. Foi um erro na licitação. Só queremos que os direitos sejam permanecidos”, afirmou o trabalhador.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas dos Transportes Terrestres de Rondonópolis e Região (STTRR), Afonso Aragão, disse aos vereadores que busca respeito e dignidade aos trabalhadores. “Muitos trabalhadores que estão aqui prestam serviço ao município há mais de 30 anos e de uma maneira repentina estamos vendo que esses trabalhadores estão sendo obrigados, a partir do dia 1º de fevereiro, aceitar uma condição de sair do regime CLT, ter por garantia uma cesta básica, vale gás e rendimentos que podem ser diminuídos. Os rendimentos desses trabalhadores vão de R$ 3600 a quase R$ 5000 e esses trabalhadores, se aderissem à cooperativa, poderiam ter esses rendimentos diminuídos”, disse o presidente do STTRR.

A presidente da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo de Rondonópolis (AMTC), Priscila Paiva, disse que quem está saindo mais prejudicado nessa situação é o usuário do transporte coletivo. “O transporte coletivo é um serviço essencial, não pode parar. Principalmente na totalidade, como eles fizeram. Tem que deixar o mínimo de 30% funcionando. A AMTC não tem intenção de prolongar essa situação. Nós vamos assumir a autarquia de fato a partir do dia 1º de fevereiro. A cooperativa responsável está providenciando a contratação de outros motoristas. A partir do dia 1º a gente já encerra essa situação”, disse a presidente da AMTC.

O assessor jurídico da AMTC, Messias Ferreira Alves, disse que a greve é ilegal e que alguns pedidos feitos pelos trabalhadores também são ilegais porque a cooperativa que irá assumir a partir do dia 1º de fevereiro tem estatuto próprio. “A Autarquia não pode obrigar uma vencedora de um certame legal que ocorreu com 18 empresas a assinar carteira porque não foi esse o objeto do processo licitatório. Eles são regidos por esse estatuto próprio, tem que ter assembleia para que aí sim eles possam começar a reivindicar direitos dentro desse quadro de cooperados. A greve é ilegal porque não fomos notificados da forma correta, a empresa Cidade de Pedra não foi notificada da forma correta e já entramos com pedido de nulidade dessa greve no Judiciário. Estamos aguardando a decisão. Quem sai desvantagem é só a sociedade”, explicou.

O assessor jurídico também afirmou que todos os colaboradores da empresa estavam de aviso prévio em virtude da rescisão contratual com a Cidade de Pedra. “Por cortesia, o município apresentou os trabalhadores à cooperativa com o intuito de que ninguém ficasse desempregado. Eu vejo que a categoria está forçando. Esse processo licitatório foi realizado em 2022, foi homologado em 2023 e agora está sendo dado ordem de serviço já no começo de 2024, assinado no começo desse mês, então já era de conhecimento de toda a população essa transição. Estamos em um momento de inflamação política aonde a Autarquia está procurando, dentro do quadro de funcionários, dar o seu melhor”, explicou.

Por fim, Messias Alves disse que há muita desinformação referente ao salário e aos benefícios dos trabalhadores do transporte coletivo. “A gente está numa desvantagem por motivos políticos e em nenhum momento a Autarquia está perseguindo ninguém ou vai perseguir alguém. Nós queremos é prestar um serviço de qualidade e contar com a experiência desses motoristas, mas poderemos arrumar outro motorista caso isso não ocorra. Tivemos três reuniões com a classe, poucos aderiram a reunião, mas procuramos todos a fim de trazê-los ao quadro, mas eles são livres para decidir se cooperam ou não cooperam. Hoje o salário base é R$ 2,960 mil e dentro do processo licitatório o salário bruto que cada motorista vai receber, dependendo do horário que ele dirigir, gira em torno de R$ 3,655 mil até R$ 3,950 mil, mas ninguém vai receber abaixo do salário base que tem hoje na categoria. Muitos estão reclamando que conseguem auferir R$ 5 mil E R$ 4 mil ao mês. Não cabe à Autarquia adentrar em qual modo eles conseguiam, mas deduzo que seja por hora extra e até me espanta porque é um volume vultuoso porque a lei autoriza duas horas extras ao dia”, explicou referente à remuneração dos motoristas.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça (PT), disse que irá tentar se reunir com o prefeito o quanto antes para resolver essa demanda dos trabalhadores do transporte coletivo. “Recebemos um requerimento do Sindicato dos Motoristas de Transporte, a qual buscava franquear pra eles espaço aqui na Ordem do Dia para que eles falassem uma problemática que já é pública, uma vez que houve uma cooperativa de fora que ganhou um certame licitatório que visa prestar o serviço aqui na cidade de Rondonópolis. Essa Casa de Leis é totalmente em compasso com os direitos trabalhistas, então nós não podemos aqui ver mitigado nenhum tipo de direito. Vamos tentar achar uma pauta com o prefeito para tentar achar um consenso, mas por enquanto eles vão se manter em greve”, explicou o presidente da Câmara.