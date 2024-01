MPF envia ao Ministério da Justiça sugestões sobre o uso de câmeras policiais

O Ministério Público Federal (MPF) enviou um ofício ao Ministério da Justiça com propostas sobre o uso de câmeras policiais. Entre as recomendações, estão a utilização do equipamento em 100% das operações e o armazenamento das imagens das abordagens por pelo menos 90 dias. O texto apresentado sugere também que a “portaria incorpore dispositivo que preveja a responsabilização funcional pelo não-uso das câmeras corporais ou seu uso em desconformidade com os regulamentos”.

Outra sugestão é que a implantação de projetos de câmeras corporais não seja apenas considerada para fins de repasse aos entes federativos, mas sim uma condição obrigatória. O profissional de segurança pública deverá informar as partes envolvidas sobre a gravação antes do início da interação.

De acordo com o documento, os arquivos originalmente produzidos pelas câmeras corporais não poderão sofrer modificações, mantendo a sua integridade e rastreabilidade.

Os órgãos de segurança pública deverão regular a ocultação de sinais de identificação pessoal, nudez explícita, placas de veículos e segurança institucional, entre outros, em cópias a serem compartilhadas, visando resguardar os direitos à vida, à integridade e à imagem de pessoas e coisas.

Pela proposta, é vedada a divulgação e o compartilhamento de registros audiovisuais produzidos pelas câmeras corporais sem autorização prévia da instituição geradora dos dados, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa.

Na semana passada, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), órgão ligado ao Ministério da Justiça, aprovou a recomendação sobre o uso de câmeras corporais nas atividades dos agentes de segurança pública e de segurança e vigilância privada. O texto prevê a criação de comitês nos estados para elaboração de protocolos e propõe armazenamento de imagens por pelo menos seis meses.