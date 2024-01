Mulher é presa pela Polícia Civil por descumprir medida e agredir a mãe idosa

Policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Primavera do Leste prenderam na manhã desta quinta-feira (18) uma mulher de 47 anos por descumprir medida protetiva que determinava que ela se mantivesse afastada da mãe, uma idosa de 77 anos.

A idosa procurou a Delegacia da Mulher e contou que após a filha saber da concessão da medida protetiva, determinando que ela se mantivesse afastada da vítima, ela invadiu a casa da mãe a a agrediu. Na manhã do dia 12 de janeiro, a suspeita pulou o muro da residência e entrou na casa da mãe, quando a vítima tomava o café da manhã, e agrediu a idosa exigindo dinheiro e querendo levar objetos da casa.

A suspeita pegou a mãe pelos cabelos e a arrastou pelo chão da casa, proferindo xingamentos. A vítima começou a gritar e tentou correr, mas a filha a agrediu novamente.

A medida protetiva foi concedida à vítima no início da janeiro, após a idosa requerer a cautelar em função das constantes agressões cometidas pela filha, que morava na mesma casa. A idosa relatou que a filha não aceita que os pais fiquem juntos, pois ela se aproveitava da aposentadoria da mãe.

Com a comunicação do descumprimento da medida protetiva, o delegado Roldolpho Bandeira requereu a prisão preventiva da investigada pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e violência psicológica contra a mãe idosa, que foi deferida pelo juízo criminal de Primavera do Leste e cumprida nesta quinta-feira.

Após os procedimentos policiais, ela será encaminhada à unidade prisional feminina em Rondonópolis.