Mulher é presa suspeita de esfaquear e matar marido durante discussão

Um homem identificado como Janair dos Santos Pereira de 38 anos morreu após ser esfaqueado pela esposa de 33 anos, durante uma discussão, na madrugada deste domingo (31), em Pontes e Lacerda-MT. Janair foi encontrado caído próximo a um bar. A mulher confessou o crime e foi presa em flagrante.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), o homem chegou no bar já ferido e pedindo ajuda.

A PM foi acionada e encontrou a mulher perto do estabelecimento. Ela disse que teve uma discussão com o marido e que ele, por ciúmes, começou a agredi-la com tapas e empurrões.

Diante da situação, a mulher disse ainda que pegou uma faca na cozinha e apontou para Janair, momento em que ele foi para cima dela e ela o golpeou no pescoço. Em seguida, ele saiu ferido em direção ao bar.

A mulher foi presa e o caso é investigado pela Polícia Civil.