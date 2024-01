Mulher morre após acidente envolvendo moto e ônibus em Rondonópolis

Uma mulher morreu após um acidente envolvendo uma moto e um ônibus, na madrugada desta segunda-feira (29), no cruzamento da rua Dom Pedro II com a avenida Marechal Dutra, no Centro, em Rondonópolis-MT. Ela estava na garupa da moto.

Conforme informações, o motorista do ônibus seguia pela avenida Marechal Dutra, quando foi surpreendido pelo motociclista que subia pela rua Dom Pedro II com a mulher na garupa. O motorista do ônibus disse que o sinal já estava aberto para ele. A moto bateu na lateral do ônibus.

Com a força do impacto, o motociclista e a mulher foram arremessados. A mulher morreu ainda no local do acidente.

Já o condutor da moto foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional em estado consciente.

O local do acidente foi isolado e a Perícia investiga o caso.