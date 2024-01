Nascido em Mato Grosso, cantor João Carreiro morre aos 41 anos

O cantor sertanejo João Carreiro morreu na noite desta quarta-feira (3), vítima de complicações durante cirurgia para colocar uma válvula no coração. A informação foi confirmada pelo empresário do músico, nas redes sociais.

Nascido no Mato Grosso, João Sérgio Batista Corrêa Filho tinha apenas 41 anos. “Falei com ele ontem, estava sorridente, confiante e tranquilo, mas infelizmente, não aguentou”, comentou Diego Diniz, responsável pela carreira do sertanejo.

Francine Caroline, esposa de Carreiro, chegou a comentar que a cirurgia ia bem, mas depois pediu orações, nas redes sociais. “Orem pela vida dele, pelo amor de Deus”.

Com a dupla João Carreiro e Capataz, o músico emplacou hits como “Prefácio” e “Bruto, Rústico e Sistemático”.

Já na carreira solo, ele emplacou o sucesso, “O Bagulho É Louco Mano”.

Repercussão

A morte de João Carreiro foi assunto entre os amigos e colegas da música sertaneja. Ana Castela publicou um vídeo e escreveu uma mensagem dedicada a ele: “Obrigada João, por você ter ido até minha cidade alegrar todo mundo nesse final de ano. Deus sabe de tudo, e ele te queria com Ele”.

Gabi Martins publicou: “Descanse em paz”. Antony Corrêa, da dupla Antony e Gabriel, ficou abalado com a notícia: “Meu Deus, meu ídolo, por que tão cedo? Não consigo acreditar”.

Latino deixou uma mensagem no perfil de Carreiro: “Descansa em paz meu amigo”.

O grupo Trio Parada Dura também comentou: “Nossos sinceros sentimentos a toda família. Descanse em paz”.