“O sentimento de um estado bom tem que ser para todos”, lamenta Janaina sobre RGA

A deputada estadual Janaina Riva (MDB), lamentou a falta de consenso com o Poder Executivo acerca do valor a ser pago de Recomposição Geral Anual (RGA) aos servidores públicos estaduais em 2024.

Segundo a parlamentar, um estado bom tem que ser bom para todos e, os servidores públicos, vêm sofrendo historicamente perdas reais sem a devida recomposição.

“Infelizmente nós não conseguimos avançar com o servidor do executivo, que é onde ainda estamos deixando a desejar. Desde os aposentados, especialmente os professores, estão tendo descontados 14% da sua aposentadoria, até os servidores que não receberam o seu RGA passado e que agora nós poderíamos aos poucos, compensar isso. A nossa proposta aqui era que nós pudéssemos conceder um aumento real de 1.2%. Factível, dava para ser feito. Então, presidente, eu só queria deixar isso registrado, porque eu entendo que o sentimento de um estado bom, ele tem que ser para todos”, disse.

A fala da parlamentar se deu após os deputados estaduais aprovarem no final da tarde desta quinta-feira (11), a proposta do Governo do Estado que estabelece uma RGA de 4,62% para os servidores públicos, após não chegarem a um consenso com o Poder Executivo.

O percentual inicial previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024 era de 5,86%, porém, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação do país, fechou nesta quinta-feira em 4,62%, fazendo com que o governo alterasse a valor da recomposição.