Oito suspeitos são conduzidos por formação de quadrilha e tráfico de drogas

Policiais militares do 2º Comando Regional prenderam seis adultos e apreenderam dois adolescentes em flagrante por formação de quadrilha, tráfico de drogas e porte ilegal de arma, na noite da última terça-feira (09), em Nobres-MT. Com o grupo, a PM apreendeu mais de 100 porções de cocaína e maconha, armas de fogo e um simulacro de fuzil.

Após diversas denúncias, a equipe da Força Tática iniciou rondas em busca de suspeitos conhecidos por realizarem a venda de drogas no município de Nobres. Durante o início do patrulhamento, os militares abordaram um homem, em suspeita, na frente de uma residência, e encontraram com ele porções de maconha.

O suspeito autorizou a entrada dos policiais em sua casa, onde foi localizada uma mochila contendo mais porções de drogas. Também pela casa foi encontrado um rádio comunicador, que o suspeito afirmou ser utilizado por seu cunhado.

Segundo o primeiro suspeito, o cunhado havia retirado tabletes de drogas e armas de fogo, horas antes. Foi acionado, então, reforço policial para buscas ao segundo suspeito, que foi localizado em frente a sua casa. O homem tentou fugir pulando os muros de residências vizinhas e se entregou após se lesionar durante a fuga.

Ao ser perguntado sobre as drogas e armas de fogo, disse que distribuiu o material para outros criminosos. Já de volta a sua residência, ele apresentou um revólver calibre .38 e outras porções de drogas. No mesmo local estavam mais duas suspeitas, que também foram detidas.

Em depoimento aos policiais, as mulheres informaram os endereços dos suspeitos que teriam retirado as armas de fogo. Então, as equipes policiais foram até o terceiro imóvel, onde prenderam mais um homem, que estava de posse de uma pistola calibre. 380 e munições para o armamento.

Por fim, os militares foram até uma quarta residência, onde estavam mais um homem e duas mulheres. No local, os policiais encontraram outro revólver calibre .38 e um simulacro de arma de fogo do tipo fuzil. Ainda pela casa, mais de 100 porções de cocaína e porções de maconha, prontas para venda, foram encontradas.

Diante dos fatos, todos os oito suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Nobres, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e as demais providências que o caso requer.