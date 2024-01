‘Operação Força Total 3’ é lançada em Rondonópolis

A operação “Força Total 3” que envolve todas as forças de segurança foi lançada na manhã desta terça-feira (16), em Rondonópolis-MT. Equipes do 5° Batalhão da Polícia Militar, Força Tática, Bombeiro Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Judiciária Civil, SAMU e Polícia Penal participaram do lançamento.

A operação, que ocorre em todo o país, visa a intensificação da atuação dos policiais com foco na detenção de suspeitos em flagrante delito, apreensões de armas, drogas e demais ações de garantia da segurança da população e ordem pública.

“Queremos mostrar para a sociedade essa mensagem visual ostensiva da força das instituições” explica o major PM Richard Pereira.

“A Polícia Federal entende que é importante essa operação na medida em que agrega mais as forças e notadamente gera uma percepção na sociedade que a Polícia está trabalhando

cada qual no seu rol de atribuições no exercício da função típica” explica o Delegado da Polícia Federal, Wesley Urzedo.

“Para nós a operação é importante para demonstrarmos a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros, lembrar desse período de chuva, tanto os riscos de trânsito quanto nos casos de acidentes com queda de árvores com situações referentes a inundações e lembrar também dos riscos de acidentes de trânsitos que o SAMU está com a gente incorporado para mostrar como está complexo aqui em Rondonópolis a situação relacionada a acidentes de trânsito principalmente com motocicletas nos nossos centros urbanos” conclui o Capitão do Corpo de Bombeiros Roberto.