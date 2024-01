Operação prende quatro motoristas embriagados e um foragido da Justiça em Mato Grosso

A Operação Lei Seca, que ocorreu na tarde do último domingo (07), na Rua da Guarita, no bairro Vila Arthur, em Várzea Grande-MT, resultou na prisão de cinco pessoas, sendo quatro por embriaguez ao volante e uma em cumprimento de mandado de prisão decretado pela Justiça.

A ação começou às 17h e terminou com 149 pessoas submetidas ao teste de alcoolemia. Ao todo, 140 veículos foram fiscalizados, 58 autuados e 49 removidos (38 carros e 11 motocicletas).

Ainda na operação, foram confeccionados 76 Autos de Infração de Trânsito (AIT), dos quais sete foram por condução de veículo sob efeito de álcool, três por recusar a fazer o teste de alcoolemia, 30 por conduzir o veículo sem registro ou não licenciado, e 16 por conduzir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Outras 20 multas foram por infrações diversas.

A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).