Padrinho é condenado por abusar e filmar relação sexual com criança de 3 anos

Um homem foi condenado a 36 anos, 10 meses e 5 dias de prisão por abusar sexualmente e filmar as relações com uma criança de 3 anos, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele é cunhado e padrinho da vítima e, de acordo com o Ministério Público do Paraná, teria cometido o crime várias vezes. A sentença foi expedida na quarta-feira (17).

De acordo com o MPPR, o homem foi condenado por estupro de vulnerável, armazenamento de conteúdo pornográfico infantil e por ter filmado e registrado cena de sexo com criança.

Conforme as investigações, além do caso envolvendo a criança – com quem ele mantinha uma relação doméstica e de coabitação – o homem teria armazenado em aplicativo vinculado ao seu endereço de e-mail e número de celular vídeos e imagens (1.431 no total) de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Os fatos teriam ocorrido entre 25 de novembro de 2019 e 1º de junho de 2023.

O acusado está preso desde julho de 2023 e iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Por envolver criança e adolescente, o processo tramita em sigilo.