Foi com todo o carinho que os moradores contaram a história dessa região que foi transformada com a chegada do progresso: “Para muitos uma vila temida, mas para mim a Vila Mamed é querida”, afirmou Cristiane que nasceu e vive até hoje no bairro. O 8° episódio do Programa ‘Rondonópolis Tem História’ apresentado pelo professor Paulo José Correia conta como surgiu a Vila Mamed, exibido nesta quinta-feira (4), no SBT (canal 5.1), a partir do 12h e na TV Cidade Record (canal 8.1), será na terça-feira (9), às 18h50.

A Vila Mamed é uma região antiga de moradores ribeirinhos e para tirar essas pessoas da zona de risco, em 2009, foi elaborado o programa Finisco (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social) na gestão do prefeito José Carlos do Pátio. Muitas famílias foram beneficiadas, passando pelo bairro Boa Esperança, depois às margens do Rio na Mamed e chegando na Canaã.

O professor Paulo José entrevistou pessoas que foram fundadoras da Vila Mamed como a dona Bernardina, a Cristiane, dona Tereza e também com o presidente do bairro, Gutemberg.

“Antes eram construídas casas com fundo para o Rio Vermelho, após a construção de uma orla a cidade virou para Rio Vermelho e isso transformou essa região”, disse Paulo José.

Gutemberg conta que vive no bairro há 25 anos e que viu a região se transformar nos últimos anos. “De quando eu cheguei para hoje, aqui está lindo. Essa área verde (orla) que fizeram aqui para nós ficou ótimo”, destacou o presidente do bairro.

Cristiane também acompanhou todo o desenvolvimento do bairro e hoje comemora as mudanças. “A gente vê que a evolução chegou e a gente é fruto dessa evolução. Eu sou nascida na Vila, me criei, casei, tive filhos, aqui é minha vila querida”, declarou Cristiane.

Emocionado, Paulo José, finalizou falando sobre a importância de mostrar essas experiências dos pioneiros. “São histórias como essa que fazem a gente refletir sobre os 70 anos de Rondonópolis, fico emocionado de ver essas pessoas contando a história, porque acompanhei tudo isso de perto e eles são prova viva da história dessa cidade”, contou.

Para ver todos os episódios, basta acessar o canal do Youtube Paulo José Correia (@paulojoseroo) ou pelas suas redes sociais.

