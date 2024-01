Passageiro é preso após fumar dentro de ônibus na BR-364

Um passageiro de um ônibus foi preso pela Polícia Militar (PM) por perturbação de tranquilidade, na manhã desta quarta-feira (3), na BR-364, perímetro urbano de Jaciara-MT.

O motorista do ônibus acionou a PM com a informação de que o passageiro estava fumando cigarros e possivelmente fazendo o uso de drogas dentro do veículo.

Diante da informação, o passageiro foi abordado e os policiais encontraram diversas bitucas de cigarro. No assento do suspeito também tinha várias cinzas e bitucas no banco e no piso.

A PM ainda encontrou com o passageiro 22 carteiras de cigarro lacradas e 2 carteiras abertas.

Durante a abordagem outros passageiros confirmaram a denúncia feita pelo motorista, informando ainda que presenciaram o suspeito fazendo uso das substâncias no interior do veículo.

Diante dos fatos, foi feita a condução do suspeito para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.