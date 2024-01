Paulo José destaca coragem do prefeito Zé do Pátio contra a mudança do traçado

O presidente do Sanear, Paulo José Correia, usou sua rede social para parabenizar o prefeito José Carlos do Pátio por ele ter tomado frente da luta contra a mudança do traçado da ferrovia, apresentado pela Rumo. Isso após o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho ter anunciado a promulgação do projeto de decreto legislativo para anular a licença concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

“Hoje eu quero falar sobre a coragem do prefeito Zé do Pátio. Muitos o chamam de impulsivo, mas se não fosse a sua determinação em enfrentar a toda poderosa Rumo, o trem ia passar dentro da cidade”, disse Paulo em vídeo publicado em sua rede social.

Paulo José destacou a atuação do prefeito que contou também com o apoio da Câmara Municipal

“Parabéns ao prefeito Zé do Pátio por ser um líder sério, corajoso e comprometido com o povo de Rondonópolis. É uma honra tê-lo como referência. Ele mostrou que é possível lutar pelos interesses da população e vencer. A Câmara Municipal também precisa ser reconhecida e valorizada por sua coragem e comprometimento com a cidade. Unidos somos mais fortes”, finalizou.