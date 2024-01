Paulo José é eleito presidente do PSB durante congresso em Rondonópolis

O presidente do Sanear, Paulo José Correia, foi eleito presidente do diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB), na noite desta segunda-feira (15), durante o Congresso que reuniu representantes do Estado e da sigla Nacional. A eleição foi de chapa única.

“Estamos dando novos rumos a um processo democrático, a um processo de ouvir a população. Eu acho que o jeito PSB de governar é o jeito de você estar ouvindo a população. O diálogo é o melhor caminho que nós sempre buscarmos na construção de um projeto político e se Deus quiser neste ano de 2024 a cada dia que passa, a cada processo de união partidária composto com esses 11 partidos que estamos acompanhando nesse momento estamos também trabalhando para ter a união de mais partidos ainda. Com esse jeito PSB de governar nós vamos tornar esse processo eleitoral muito forte” pontua Paulo José.

O prefeito José Carlos do Pátio (PSB) aproveitou o encontro para reafirmar que Paulo José é o pré-candidato do PSB e convocou a militância para apoiar o nome.

“O Paulo José tem um papel importante de fortalecer o partido, organizar o partido para as próximas eleições, formar chapas de vereadores e preparar, abrir o debate

sobre o programa de governo nosso. O que vamos fazer para a cidade a partir de agora, a nossa gestão administrou Rondonópolis nos últimos dez anos, avançou muito e tem como avançar mais e eu tenho certeza que nós vamos apresentar uma proposta para a sociedade” finaliza o prefeito José Carlos.

ELEIÇÃO

O diretório eleito ficou com Paulo José na presidência, Dona Neuma de Moraes como vice-presidente, Odair José Mendes Araújo, 2º vice, Carla Carvalho 3ª vice, secretário geral, Valdemar Castilho ‘Biliu’, secretário de mobilização, Carlos Vinícius Araújo, Secretaria das Mulheres, a vereadora Marildes Ferreira, o secretário de Comunicação Social Reydener Souza, secretário de mobilização política, Vereador Roni Magnani e a secretária de Finanças Maria Zilda Ramos.